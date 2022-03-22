Президент Польши на саммите НАТО предложит отправить в Украину миротворческую миссию

Президент Польши Анджей Дуда представит НАТО предложение о введении миротворческой миссии в Украину. С соответствующим предложением он выступит на саммите Альянса, который состоится 24 марта в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание kronika24.pl.

"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение по миротворческой миссии в Украине", - говорится в сообщении.

В то время как заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил СМИ, что такая миротворческая миссия НАТО в Украине "может неделю, а может, через месяц станет возможна".

Напомним, уже в этот четверг, 24 марта, в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным нападением России на Украину, а заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.

Ранее РБК-Украина писало о том, что вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выступил за отправку миротворческой миссии в Украину.

Впрочем, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину. По его словам, это красная линия.

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