ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Польши на саммите НАТО предложит отправить в Украину миротворческую миссию

Новина українською →
Варшава, Вторник 22 марта 2022 16:32
Президент Польши на саммите НАТО предложит отправить в Украину миротворческую миссию Фото: президет Польши Анджей Дуда (president pl)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Польши Анджей Дуда представит НАТО предложение о введении миротворческой миссии в Украину. С соответствующим предложением он выступит на саммите Альянса, который состоится 24 марта в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание kronika24.pl.

"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение по миротворческой миссии в Украине", - говорится в сообщении.

В то время как заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил СМИ, что такая миротворческая миссия НАТО в Украине "может неделю, а может, через месяц станет возможна".

Напомним, уже в этот четверг, 24 марта, в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным нападением России на Украину, а заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.

Ранее РБК-Украина писало о том, что вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выступил за отправку миротворческой миссии в Украину.

Впрочем, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину. По его словам, это красная линия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Анджей Дуда Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро