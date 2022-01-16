Аккаунт делегации РФ заблокировали после постов о "гарантиях безопасности"

Официальную страницу в Facebook российской делегации на переговорах в Вене заблокировали. Это произошло после публикации постов о "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", - говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на страницу.

Российские СМИ уже обратились в Facebook за комментарием.

Фото: страница в Facebook российской делегации на переговорах в Вене (ria.ru)