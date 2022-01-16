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Аккаунт делегации РФ заблокировали после постов о "гарантиях безопасности"

Автор: Ольга Белей

Официальную страницу в Facebook российской делегации на переговорах в Вене заблокировали. Это произошло после публикации постов о "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", - говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на страницу.

Российские СМИ уже обратились в Facebook за комментарием.

Фото: страница в Facebook российской делегации на переговорах в Вене (ria.ru)

Напомним, 10 января США и Россия провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности". Спустя два дня. 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО.

Отметим, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям".

Как сообщало РБК-Украина, Россия осталась недовольна результатами переговоров по "гарантиям безопасности".

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Российская Федерация