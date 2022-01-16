Аккаунт делегації РФ заблокували після постів про "гарантії безпеки"

Офіційну сторінку у Facebook російської делегації на переговорах у Відні заблокували. Це сталося після публікації постів про "гарантії безпеки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Цей контент зараз недоступний. Можливо, власник видалив контент або обмежив доступ до нього", - йдеться в повідомленні, яке з'являється при спробі зайти на сторінку.
Російські ЗМІ вже звернулися в Facebook за коментарем.
Нагадаємо, 10 Січня США і Росія провели перший раунд переговорів з приводу так званих "гарантій безпеки". Через два дні. 12 січня, у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО.
Зазначимо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій".
Як повідомляло РБК-Україна, Росія залишилася незадоволена результатами переговорів щодо "гарантій безпеки".