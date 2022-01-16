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Аккаунт делегації РФ заблокували після постів про "гарантії безпеки"

Автор: Ольга Белей

Офіційну сторінку у Facebook російської делегації на переговорах у Відні заблокували. Це сталося після публікації постів про "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Цей контент зараз недоступний. Можливо, власник видалив контент або обмежив доступ до нього", - йдеться в повідомленні, яке з'являється при спробі зайти на сторінку.

Російські ЗМІ вже звернулися в Facebook за коментарем.

Фото: сторінка в Facebook російської делегації на переговорах у Відні (ria.ru)

Нагадаємо, 10 Січня США і Росія провели перший раунд переговорів з приводу так званих "гарантій безпеки". Через два дні. 12 січня, у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО.

Зазначимо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія залишилася незадоволена результатами переговорів щодо "гарантій безпеки".

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Російська Федерація