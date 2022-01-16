Аккаунт делегации РФ заблокировали после постов о "гарантиях безопасности"
Официальную страницу в Facebook российской делегации на переговорах в Вене заблокировали. Это произошло после публикации постов о "гарантиях безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", - говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на страницу.
Российские СМИ уже обратились в Facebook за комментарием.
Фото: страница в Facebook российской делегации на переговорах в Вене (ria.ru)
Напомним, 10 января США и Россия провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности". Спустя два дня. 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО.
Отметим, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям".
Как сообщало РБК-Украина, Россия осталась недовольна результатами переговоров по "гарантиям безопасности".