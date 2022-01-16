Аккаунт делегації РФ заблокували після постів про "гарантії безпеки"

Офіційну сторінку у Facebook російської делегації на переговорах у Відні заблокували. Це сталося після публікації постів про "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

"Цей контент зараз недоступний. Можливо, власник видалив контент або обмежив доступ до нього", - йдеться в повідомленні, яке з'являється при спробі зайти на сторінку.

Російські ЗМІ вже звернулися в Facebook за коментарем.

Фото: сторінка в Facebook російської делегації на переговорах у Відні (ria.ru)