"Акім" з плівок "Карфаген": суд обирає запобіжний захід генералу СБУ Дуці

(Оновлено 15:49). Прокурори просять арештувати Дуку із можливістю застави у 100 млн гривень.

Прокурор САП Микола Карась заявив про відвід слідчому судді ВАКС Вороньку.

Карась звинуватив сторону захисту в затягуванні засідання, щоб суд не встиг обрати запобіжний захід. Крім того, прокурор поставив під сумнів рішення проводити слухання в закритому режимі без журналістів.

За його словами, СБУ надіслала лист із попередженням про загрозу теракту, однак прокурору не дали з ним ознайомитися.

Тим часом ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Карфаген".

Заступника начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Київській області Олександра Дем'янчука (на плівках "Консультант") відправили під варту без визначення застави.

(Оновлено 15:13). Суддя ВАКС оголосив, що буде дві частини засідання: закрита та відкрита. Виступ прокурора та дослідження доказів заслухають у закритому режимі. А виступ захисників - у частково відкритому режимі.

Почалася закрита частина засідання, журналістам вимкнули трансляцію, яка йшла на екрані у сусідньому залі.

(Оновлено 15:06). ВАКС відхилив клопотання про відвід прокурора

Водночас журналістів так і не допустили до зали, де триває засідання.

Через недопуск до зали суду журналісти звернулися до поліції.

Тим часом сторона захисту Дуци просить проводити судове засідання у закритому режимі.

(Оновлено 14:55). Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась вийшов до журналістів та заявив, що не бачить підстав для недопуску журналістів до зали Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід колишньому генерал-майору Сергію Дуці..

За словами прокурора, судове засідання є відкритим, а питання про його проведення в закритому режимі не розглядалося.

"У нас відкрите судове засідання. [...] У залі достатньо місця, тому я не бачу ніяких перешкод. Питання з приводу відкритого чи закритого судового засідання не досліджувалося", – сказав Карась.

Він додав, що його дивує ситуація з обмеженням доступу представників ЗМІ до зали суду.

На момент коментаря слідчий суддя ВАКС пішов до нарадчої кімнати для розгляду питання про відвід прокурора.

Водночас журналістів не допустили до зали, де відбувається засідання у відкритому режимі. Натомість трансляцію слухання увімкнули на екранах у сусідньому залі. Представників ЗМІ заздалегідь про такий формат не попередили.

Затримання та підозра Дуці у справі "Карфаген"

4 листопада 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) затримали генерал-майора Сергія Дуку в межах масштабної антикорупційної операції "Карфаген".

Йдеться про спецоперацію з викриття злочинної організації, яка роками діяла під прикриттям деяких українських правоохоронців.

З оприлюднених НАБУ плівок випливає, що схема охоплювала понад пів сотні шахрайських колцентрів, торгівлю наркотиками, виготовлення фальшивої валюти, викрадення та катування людей (побиття металевими трубами, молотками).

Серед іншого, фігуранти обговорювали напад з кислотою на журналіста Дениса Бігуса через розслідування його редакції про наркшопи U-420.

Крім того, представники угрупування співпрацювали із ФСБ Росії.

За даними НАБУ, злочинну організацію прикривали посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. До угрупування входило щонайменше 12 осіб, 5 оголошені підозри. Серед них:

"Кримінал" (Андрій Осіпов) - його затримали ще улітку за підозрою у вимаганні 1 млн доларів у росіянина Олександра Кузнєцова за вирішення питання щодо його не екстрадиції з України до Росії.

"Мексиканець" (Єгор Буркін) - росіянин-втікач, засновник і керівник транснаціонального наркокартелю "Хімпром".

"Боксер" (Віталій Рибалка) і "Паша" - підлеглі "Кримінала", які виконували силові та інші доручення, пов'язані з "брудною роботою". ("Боксера" 5 листопада ВАКС відправив у СІЗО без права на заставу).

"Прайс" (Володимир Ценов) - поліцейський, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними НАБУ, відповідав за прикриття діяльності колцентрів (5 листопада ВАКС відправив його під варту з можливістю внести заставу у розмірі 15 млн гривень, яку внесли наступного дня).

"Консультант" - ще один поліцейський, який відповідав за безпеку та координував окремі напрямки незаконної діяльності.

Сергій Дука, як дізналися ЗМІ, на плівках згадується як "Акім". За версією слідства, він забезпечував захист угруповання від уваги своїх колег зі Служби безпеки.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів виданню УП, що під час обшуку у ще на той момент першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки погрожував детективам пістолетом і нищив техніку молотком. За його словами, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" також намагалися евакуювати генерала.