Операція "Карфаген": в СБУ відбулися гучні звільнення через розслідування НАБУ
Очільник СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ в рамках операції "Карфаген".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Служба безпеки надає повну підтримку та сприяє проведення всіх необхідних процесуальних дій у цих кримінальних провадженнях.
Керівник відомства підкреслив, що спецслужба розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене розслідування, і зазначив наявність чіткої та конструктивної співпраці з керівниками НАБУ і САП.
Крім того, він перебуває на зв'язку з колегами зі спецслужб країн-партнерів, щоб розслідування злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях.
Щодо фігуранта справи на прізвисько "Мексиканець", Олександр Поклад запропонував йому добровільно прибути в Україну і здатися правоохоронним органам.
"Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну",- наголосив очільник Служби безпеки.
Операція "Карфаген"
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео плівок про нову злочинну організацію, яка давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів.
За даними слідства, до схеми залучили чинних посадовців СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.
У межах цієї ж операції "Карфаген" працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.