"Аким" из пленок "Карфаген": суд избирает меру пресечения генералу СБУ Дуке

(Обновлено 15:13). Судья ВАКС объявил, что будут две части заседания: закрытая и открытая. Выступление прокурора и исследование доказательств будет заслушано в закрытом режиме. А выступление защиты - в частично открытом режиме.

Началась закрытая часть заседания, журналистам выключили трансляцию, шедшую на экране в соседнем зале.

(Обновлено 15:06). ВАКС отклонил ходатайство об отводе прокурора

В то же время журналистов так и не допустили в зал, где проходит заседание.

Из-за недопуска в зал суда журналисты обратились в полицию.

Тем временем сторона защиты Дуки просит проводить судебное заседание в закрытом режиме.

(Обновлено 14:55). Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась вышел к журналистам и заявил, что не видит оснований для недопуска журналистов в зал Высшего антикоррупционного суда, где избирают меру пресечения бывшему генерал-майору Сергею Дуке.

По словам прокурора, судебное заседание открыто, а вопрос о его проведении в закрытом режиме не рассматривался.

"У нас открытое судебное заседание. [...] В зале достаточно места, поэтому я не вижу никаких препятствий. Вопрос по поводу открытого или закрытого судебного заседания не исследовался", - сказал Карась.

Он добавил, что его удивляет ситуация с ограничением доступа представителей СМИ в зал суда.

На момент комментария судья ВАКС пошел в совещательную комнату для рассмотрения вопроса об отводе прокурора.

В то же время журналистов не допустили в зал, где проходит заседание в открытом режиме. Трансляцию слушания включили на экранах в соседнем зале. Представителей СМИ заранее о таком формате не предупредили.

Задержание и подозрение Дуке по делу "Карфаген"

4 ноября 2026 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали генерал-майора Сергея Дуку в рамках масштабной антикоррупционной операции "Карфаген".

Речь идет о спецоперации по разоблачению преступной организации, которая годами действовала под прикрытием некоторых украинских правоохранителей.

Из обнародованных НАБУ пленок следует, что схема охватывала более полусотни мошеннических колцентров, торговлю наркотиками, изготовление фальшивой валюты, похищение и пытки людей (избиение металлическими трубами, молотками).

Среди прочего фигуранты обсуждали нападение с кислотой на журналиста Дениса Бигуса из-за расследования его редакции о наркошопах U-420.

Кроме того, представители группы сотрудничали с ФСБ России.

По данным НАБУ, преступную организацию прикрывали чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. В группировку входило не менее 12 человек, 5 объявленных подозрений. Среди них:

"Криминал" (Андрей Осипов) - его задержали еще летом по подозрению в вымогательстве 1 млн долларов у россиянина Александра Кузнецова за решение вопроса о его не экстрадиции из Украины в Россию.

"Мексиканец" (Егор Буркин) - беглый россиянин, основатель и руководитель транснационального наркокартеля "Химпром".

"Боксер" (Виталий Рыбалко) и "Паша" - подчиненные "Криминалу", выполнявшие силовые и другие поручения, связанные с "грязной работой". ("Боксера" 5 ноября ВАКС отправил в СИЗО без права на залог).

"Прайс" (Владимир Ценов) - полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным НАБУ, отвечал за прикрытие деятельности колцентров (5 ноября ВАКС отправил его под стражу с возможностью внести залог в размере 15 млн гривен, которую внесли на следующий день).

"Консультант" - еще один полицейский, отвечавший за безопасность и координировавший отдельные направления незаконной деятельности.

Сергей Дука, как узнали СМИ, на пленках упоминается как "Аким". По версии следствия, он обеспечивал защиту группировки от своих коллег из Службы безопасности.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал изданию УП, что во время обыска еще в тот момент первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука угрожал детективам пистолетом и уничтожал технику молотком. По его словам, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" тоже пытались эвакуировать генерала.