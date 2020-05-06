Airbnb сокращает 25% штата из-за коронавируса

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Под сокращение попадут 1900 человек

Онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья Airbnb объявила, что сокращает 25% штата из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, под сокращение попадут 1900 человек. Как сообщил генеральный директор компании Брайан Чески, доходы компании в 2020 году составят 50% от того, что заработали годом ранее. Это связно с резкой остановкой глобального туризма из-за пандемии коронавируса.

"Мы знаем, что бизнес Airbnb восстановится, но изменения, сквозь которые нам придется пройти, - не временные. Из-за этого нам придется пойти на более фундаментальные изменения, уменьшить количество сотрудников, и сильнее сфокусировать бизнес-стратегию. Из 7500 сотрудников компании 1900 должны будут покинуть Airbnb, это около 25% нашего штата", - написал Чески в открытом письме к сотрудникам.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. Так, 5 мая третий по величине круизный оператор в мире сообщил о возможном банкротстве, если глобальные карантинные ограничения продолжатся.

В то же время большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государства или акционеров. К слову, четыре датских и шведских филиала Norwegian Air уже объявили о банкротстве.