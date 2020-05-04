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Авиакомпания Norwegian Air получит 1 млрд долларов, чтобы уберечься от банкротства

Новости » В мире     04.05.2020 - 12:28
Авиакомпания Norwegian Air получит 1 млрд долларов, чтобы уберечься от банкротства
Иллюстративное фото (bits.media)

Долг в размере одного миллиарда долларов будет конвертирован в акционерный капитал

Долг авиакомпании Norwegian Air в 1 миллиард долларов будет конвертирован в акционерный капитал, чтобы уберечь компанию от полного банкротства из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, акционеры компании в абсолютном большинстве поддержали такой план финансового выживания. Он также предполагает дополнительные влияния капитала.

При этом отмечается, что в конце прошлого года авиакомпания накопила долги в размере около 8 миллиардов долларов, но заявила накануне заседания, что получила "решительную поддержку" со стороны арендодателей самолетов для преодоления финансовых трудностей.

Ранее РБК-Украина писало, что четыре датских и шведских филиала Norwegian Air, которые составляли основу ее парка, объявили о банкротстве из-за последствий пандемии коронавируса. В объявивших о банкротстве филиалах работают 4700 пилотов и членов экипажа.

Также сообщалось, что ЕС выделил авиакомпании Air France 7 млрд евро из-за кризиса в связи с пандемией COVID-19. Европейская комиссия отметила важность Air France для экономики Франции. Компания имеет более 300 самолетов.

Ранее отмечалось, что пандемия и карантинные ограничения могут привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

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