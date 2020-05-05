Третий по величине круизный оператор в мире заявил о возможном банкротстве

Иллюстративное фото (costacrociere.it)

Акции компании упали примерно на 20%

Компания Norwegian Cruise Line Holdings , которая является третьим по величине круизным оператором в мире, заявила о сомнениях в способности продолжить деятельность из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что акции компании упали примерно на 20%. Она также начала размещение акций и облигаций на сумму 1,6 миллиарда долларов, надеясь привлечь финансирование.

"COVID-19 оказал и, как ожидается, продолжит оказывать существенное влияние на наше финансовое состояние и операции, что отрицательно сказывается на нашей способности получать приемлемое финансирование", - сказали представители компании, отметив существенные сомнения в способности продолжать деятельность.

Компания приостановила плавания до 30 июня и еще официально не объявила дату их повторного запуска. При этом представители компании отметили, что планируют возобновить некоторые круизы с 1 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что норвежская авиакомпания Norwegian Air получит 1 млрд долларов, чтобы уберечься от банкротства. Долг будет конвертирован в акционерный капитал.

При этом четыре датских и шведских филиала Norwegian Air, которые составляли основу ее парка, уже объявили о банкротстве.