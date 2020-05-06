Airbnb скорочує 25% штату через коронавірус

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Під скорочення потраплять 1900 осіб

Онлайн-майданчик для розміщення, пошуку та короткострокової оренди приватного житла Airbnb оголосив, що скорочує 25% штату через кризу, викликану коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, під скорочення потраплять 1900 осіб. Як повідомив генеральний директор компанії Брайан Ческі, доходи компанії у 2020 році складуть 50% від того, що заробили роком раніше. Це пов'язано з різкою зупинкою глобального туризму через пандемію коронавірусу.

"Ми знаємо, що бізнес Airbnb відновиться, але зміни, крізь які нам доведеться пройти, - не тимчасові. Через це нам доведеться піти на більш фундаментальні зміни, зменшити кількість співробітників, і сильніше сфокусувати бізнес-стратегію. З 7500 співробітників компанії 1900 повинні будуть покинути Airbnb, це близько 25% нашого штату", - написав Ческі у відкритому листі до співробітників.

Нагадаємо, через пандемії коронавірусу у світі найсильніше страждають авіакомпанії та туристична галузь. Так, 5 травня третій за величиною круїзний оператор у світі повідомив про можливе банкрутство, якщо глобальні карантинні обмеження продовжаться.

Водночас великі європейські авіакомпанії шукають фінансову підтримку в надії подолати наслідки пандемії. Такі компанії, як Lufthansa, Air France та Norwegian Air отримують мільярдну підтримку від держави або акціонерів. До речі, чотири датських і шведських філії Norwegian Air вже оголосили про банкрутство.