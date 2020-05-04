ЕС выделил авиакомпании Air France 7 млрд евро из-за кризиса в связи с пандемией COVID-19

Фото: самолет Air France (airfrance.us)

Европейская комиссия отметила важность Air France для экономики Франции

В понедельник, 4 мая, наблюдательный орган Европейского Союза по вопросам конкуренции утвердил французскую государственную помощь в размере 7 миллиардов евро авиакомпании Air France. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, эта поддержка позволит смягчить экономический шок от пандемии коронавируса.

"Французские гарантийные и акционерные займы на 7 миллиардов евро обеспечат Air France ликвидностью, которая срочно необходима для противостояния последствиям вспышки коронавируса", - заявила глава наблюдательного совета Маргрет Вестагер.

Европейская комиссия отметила важность Air France для экономики Франции и ту роль, которую она сыграла в репатриации застрявших граждан и транспортировке предметов медицинского назначения. Компания имеет более 300 самолетов.

Комиссия заявила, что поддержка будет осуществляться в форме гарантии по кредитам компании французским государством.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиакомпаний уже заявили о банкротстве. Отмечалось, что пандемия и карантинные ограничения могут привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

Также сообщалось, что популярные лоукостеры Wizzair и Ryanair планируют возобновлять полеты уже в мае-июне.