Авиакомпания Norwegian Air частично объявила о банкротстве из-за коронавируса

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Четыре филиала компании, которые составляли основу ее парка, объявили о банкротстве

Четыре датских и шведских филиала бюджетной авиакомпании Norwegian Air, которые составляли основу ее парка, объявили о банкротстве из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В объявивших о банкротстве филиалах работают 4700 пилотов и членов экипажа. В то же время компания заявляет, что это не затронет около 700 пилотов и 1300 членов экипажа, базирующихся в Норвегии, Франции и Италии.

"Мы сделали все возможное, чтобы избежать принятия этого крайнего решения, и мы попросили предоставить доступ к государственной поддержке как в Швеции, так и в Дании", - заявил генеральный директор Джейкоб Шрам.

Отмечается, что компания по-прежнему стремится конвертировать долги в акционерный капитал и привлекать деньги от акционеров, а также пытается получить государственные гарантии от правительства Норвегии в попытке выжить в кризис.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы преодолеть этот кризис и стать более сильным норвежцем с целью поднять как можно больше коллег в воздух", - сказал Шрам.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания British Airways рассматривает возможность временного отстранения от работы 36 тысяч своих сотрудников из-за коронавируса.