AI-агент в електронному кабінеті платника має з'явитися до кінця цього року

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Повністю модернізувати Електронний кабінет платника податків хоче Державна податкова служба до кінця 2026 року.

хоче Державна податкова служба до кінця 2026 року. У сервіс інтегрують штучний інтелект – AI-агента , який допомагатиме користувачам орієнтуватися у податковому законодавстві.

, який допомагатиме користувачам орієнтуватися у податковому законодавстві. Проєкт реалізують за рахунок міжнародних донорів із Швейцарії та Європейського Союзу.

міжнародних донорів із Швейцарії та Європейського Союзу. Цифровізація є частиною стратегії перетворення ДПС на сервісну службу та виконання умов євроінтеграції.

За словами очільниці ДПС, наразі відомство спільно з партнерами з Фонду Східна Європа завершує функціональний аудит кабінету. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок коштів Швейцарської Конфедерації та програми EU4PFM.

Головне завдання впровадження штучного інтелекту – спростити взаємодію громадян та бізнесу з державою, зробивши інтерфейс максимально клієнтоорієнтованим. Зокрема, AI-агент буде діяти як навігатор.

"Він буде проводити користувача по всіх складнощах податкового законодавства, по процедурах, знайде потрібну форму або інформацію в базах даних. Щоб людина інтуїтивно розуміла, що їй потрібно, і не була перевантажена непотрібною інформацією", – пояснила Леся Карнаух.

Керівниця відомства наголосила, що ДПС прагне змінити сприйняття податкової як репресивного органу.

Мета цифровізації полягає у створенні комфортних умов, коли сплата податків відбуватиметься буквально "в один клік" без зайвої втрати часу на поїздки чи паперову бюрократію.

"Чим вищий рівень довіри між людьми і до держави, тим автоматизованіший сервіс і простіше податкове адміністрування... Ми трансформуємо ДПС у сервісну службу, де цифровізація – це зручність, а не тиск", – зазначила голова ДПС.

Вона також додала, що автоматизація та впровадження штучного інтелекту є чіткими вимогами євроінтеграції України та прописані в Національній стратегії доходів.

Подібний досвід великої кількості автоматизованих сервісів уже дозволив країнам Балтії, зокрема Естонії, суттєво зменшити кількість дорогих та виснажливих для бізнесу податкових аудитів.