AI-агент в електронному кабінеті платника має з'явитися до кінця цього року

В Україні до кінця 2026 року планують запустити оновлений Електронний кабінет платника податків. Головною інновацією модернізованого сервісу стане інтеграція штучного інтелекту, зокрема спеціального AI-агента.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
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За словами очільниці ДПС, наразі відомство спільно з партнерами з Фонду Східна Європа завершує функціональний аудит кабінету. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок коштів Швейцарської Конфедерації та програми EU4PFM.
Головне завдання впровадження штучного інтелекту – спростити взаємодію громадян та бізнесу з державою, зробивши інтерфейс максимально клієнтоорієнтованим. Зокрема, AI-агент буде діяти як навігатор.
"Він буде проводити користувача по всіх складнощах податкового законодавства, по процедурах, знайде потрібну форму або інформацію в базах даних. Щоб людина інтуїтивно розуміла, що їй потрібно, і не була перевантажена непотрібною інформацією", – пояснила Леся Карнаух.
Керівниця відомства наголосила, що ДПС прагне змінити сприйняття податкової як репресивного органу.
Мета цифровізації полягає у створенні комфортних умов, коли сплата податків відбуватиметься буквально "в один клік" без зайвої втрати часу на поїздки чи паперову бюрократію.
"Чим вищий рівень довіри між людьми і до держави, тим автоматизованіший сервіс і простіше податкове адміністрування... Ми трансформуємо ДПС у сервісну службу, де цифровізація – це зручність, а не тиск", – зазначила голова ДПС.
Вона також додала, що автоматизація та впровадження штучного інтелекту є чіткими вимогами євроінтеграції України та прописані в Національній стратегії доходів.
Подібний досвід великої кількості автоматизованих сервісів уже дозволив країнам Балтії, зокрема Естонії, суттєво зменшити кількість дорогих та виснажливих для бізнесу податкових аудитів.
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