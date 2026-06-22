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AI-агент в электронном кабинете плательщика должен появиться до конца этого года

13:30 22.06.2026 Пн
2 мин
Налоговая служба за счет средств международных доноров модернизирует цифровой кабинет и интегрирует в него искусственный интеллект для упрощения процедур
aimg Александр Бердинских aimg Олег Хомчук aimg Анастасия Мацепа
Фото: AI-агент для налогоплательщиков запустят в этом году (Getty Images)

В Украине к концу 2026 года планируется запустить обновленный Электронный кабинет налогоплательщика. Главной инновацией модернизированного сервиса станет интеграция искусственного интеллекта, в частности специального AI-агента.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Главное:

  • Полностью модернизировать Электронный кабинет налогоплательщика хочет Государственная налоговая служба до конца 2026 года.
  • В сервис будет интегрирован искусственный интеллект - AI-агент, который будет помогать пользователям ориентироваться в налоговом законодательстве.
  • Проект реализуется за счет международных доноров из Швейцарии и Европейского Союза.
  • Цифровизация является частью стратегии преобразования ГНС в сервисную службу и выполнения условий евроинтеграции.

По словам главы ГНС, в настоящее время ведомство совместно с партнерами из Фонда "Восточная Европа" завершает функциональный аудит кабинета. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Швейцарской Конфедерации и программы EU4PFM.

Главная задача внедрения искусственного интеллекта - упростить взаимодействие граждан и бизнеса с государством, сделав интерфейс максимально клиентоориентированным. В частности, AI-агент будет действовать как навигатор.

"Он будет помогать пользователю разобраться во всех тонкостях налогового законодательства и процедурах, найдет нужную форму или информацию в базах данных. Чтобы человек интуитивно понимал, что ему нужно, и не был перегружен ненужной информацией", – пояснила Леся Карнаух.

Руководитель ведомства подчеркнула, что ГНС стремится изменить восприятие налоговой службы как репрессивного органа.

Цель цифровизации заключается в создании комфортных условий, когда уплата налогов будет происходить буквально "в один клик" без лишней потери времени на поездки или бумажную бюрократию.

"Чем выше уровень доверия между людьми и к государству, тем более автоматизирован сервис и проще налоговое администрирование... Мы преобразуем ГНС в сервисную службу, где цифровизация – это удобство, а не давление", – отметила глава ГНС.

Она также добавила, что автоматизация и внедрение искусственного интеллекта являются четкими требованиями евроинтеграции Украины и прописаны в Национальной стратегии доходов.

Подобный опыт использования большого количества автоматизированных сервисов уже позволил странам Балтии, в частности Эстонии, существенно сократить количество дорогостоящих и изнурительных для бизнеса налоговых аудитов.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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