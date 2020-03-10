Агрокомитет Рады рассмотрит закон об изменениях в приватизацию госземель

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит законопроект №3012 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня заседания комитета, опубликованный на сайте парламента.

Заседание комитета начнется в 11:00. В частности, нардепы рассмотрят включение проекта в повестку дня парламента.

"О включении в повестку дня. Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций (р.№3012, н.д. С.Минько). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении права работников государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая) (р.№3012-1, н.д. М.Сольський и др.)", - указано в повестке дня комитета.

Напомним, агрокомитет также рассмотрит законопроект №2370 Кабинета министров Алексея Гончарука об открытии украинцам доступа в кадастры. Законопроект правительства рассмотрят во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в январе закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии рейдерству" вступил в силу.

Закон №340-IX направлен на обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.