Комитет Рады рассмотрит закон об открытии украинцам доступа в кадастры

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект Кабмина будет рассмотрен во втором чтении

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит законопроект №2370 Кабинета министров Алексея Гончарука об открытии украинцам доступа в кадастры. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте парламента.

Заседание комитета начнется в 11:00. Так, законопроект правительства рассмотрят во втором чтении.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных (р.№2370, второе чтение)", - указано в повестке дня.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект №2064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о стимулировании развития виноградарства в Украине".

Кроме того, комитет рассмотрит проект закона №3091 "О государственном экологическом контроле". Он не является главным по рассмотрению этого документа.

Напомним, Рада в начале декабря приняла за основу в первом чтении законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры. За проект проголосовали 322 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября правительство Гончарука внесло в Верховную раду законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

Отметим также, профильный комитет рекомендовал Раде принять данный проект закона за основу в первом чтении.