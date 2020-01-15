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Опубликованы изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству

Новости » Политика     15.01.2020 - 13:32
Опубликованы изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Закон № 340-IX направлен на обеспечение защиты имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков

Опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рейдерству". Документ опубликован в газете "Голос Украины" и завтра вступает в силу.

Закон № 340-IX направлен на обеспечение защиты имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов, которые делают невозможным:

  1. неправомерное завладение землями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых сельскохозяйственными предприятиями;
  2. захват имущества сельскохозяйственных предприятий (зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая, других материальных активов);
  3. остановку деятельности сельхозпредприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности, поглощения предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав (долей).

Напомним, этот закон президент Владимир Зеленский подписал 13 января.

РБК-Украина писало, что парламент принял во втором чтении данный проект закона в начале декабря. За него проголосовали 235 парламентариев.

До этого Верховная рада 8 созыва в конце декабря отправила на доработку изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. В ходе рассмотрения проекта в сессионном зале возник конфликт.

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