Агрокомітет Ради розгляне закон про зміни щодо приватизації держземель

Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні у середу, 11 березня, розгляне законопроект №3012 "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Засідання комітету розпочнеться об 11:00. Зокрема, нардепи розглянуть включення проекту до порядку денного парламенту.

"Про включення до порядку денного. Проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (р.№3012, н.д. С.Мінько). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю) (р.№3012-1, н.д. М.Сольський та ін.)", - вказано у порядку денному комітету.

Нагадаємо, агрокомітет також розгляне законопроект №2370 Кабінету міністрів Олексія Гончарука щодо відкриття українцям доступу в кадастри. Законопроект уряду розглянуть у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, у січні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству" набув чинності.

Закон №340-IX спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.