В аграрный комитет уже поступило более сотни поправок в проект о рынке земли

Фото: Николай Сольский (РБК-Украина)

Сольский отметил, что несколько правок к проекту касаются вопросов двойного гражданства

К законопроекту об обращении земли ко второму чтению будут поданы тысячи поправок. Об этом рассказал глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в начале декабря состоятся парламентские слушания по вопросу земельной реформы.

"Правок будет тысячи. Это просто физически тяжело поверить. У нас 4 декабря будут парламентские слушания по этому вопросу земельной реформы - ред.). Они точно состоятся еще до второго чтения", - сообщил Сольский.

Народный депутат отметил, что несколько правок к законопроекту касаются вопросов двойного гражданства.

"У нас уже в комитете есть 117 поправок, большинство которых являются актуальными. Ключевые правки, которые озвучил президент (относительно референдума - ред.). Кроме этих есть много интересных правок. Например, мы даем возможность фермерам выкупить в постоянное пользование. Будет обсуждаться возможность выкупа им с розсрочкою в пять лет по цене НДО без аукциона земель, которые из них в договорах аренды. Кроме того, есть целый блок вопросов, связанных с контролем двойного гражданства. Есть целый блок вопросов, которые связаны с контролем за концентрацией", - заявил Сольский.

Он также рассказал, что второму чтению ожидаются правки, которые ограничат объемы земли для продажи в одни руки.

"Однозначно будут разные правки поступать, которые будут связаны с тем, какие будут ограничения в одни руки", - добавил он.

Напомним, 13 ноября Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли.

Отметим, сегодня утром Рада приступила к рассмотрению законопроектов о рынке земли. После открытия заседания Рады нардепы обсуждали стоит ли выносить на голосование данный вопрос. Большинство фракций в Раде выступали за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса.