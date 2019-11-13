В агарний комітет вже надійшло понад сотні правок до проекту про ринок землі

Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

Сольський наголосив, що кілька правок до проекту стосуються питань подвійного громадянства

До законопроекту про обіг землі до другого читання буде подано тисячі поправок. Про це розповів голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на початку грудня відбудуться парламентські слухання з питання земельної реформи.

"Правок буде тисячі. Це просто фізично важко уявити. У нас 4 грудня будуть парламентські слухання з цього питання (земельної реформи - ред.). Вони точно відбудуться ще до другого читання", - повідомив Сольський.

Народний депутат наголосив, що кілька правок до законопроекту стосуються питань подвійного громадянства.

"В нас вже в комітеті є 117 поправок, більшість яких є актуальними. Є ключові правки, які озвучив президент (щодо референдуму - ред.). Окрім цих є багато цікавих правок. Наприклад, ми даємо можливість фермерам викупити у постійне користування. Буде обговорюватись можливість викупу їм з розсрочкою в п'ять років по ціні НГО без аукціону земель, які з них в договорах оренди. Окрім того, є цілий блок питань, повязані з контролем подвійного громадянства. Є цілий блок питань, які повязані з контролем за концентрацією", - заявив Сольський.

Він також розповів, що другого читання очікуються правки, які обмежать обсяги землі для продажу в одні руки.

"Однозначно будуть різні правки надходити, які будуть повязані з тим, які будуть обмеження в одні руки", - додав він.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект про ринок землі.

Зазначимо, сьогодні зранку Рада приступила до розгляду законопроектів про ринок землі. Після відкриття засідання Ради нардепи обговорювали чи варто виносити на голосування дане питання. Більшість фракцій в Раді виступали за те, щоб відкласти розгляд питання.