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АГКУ підтримує обмежений експорт газу. Серед умов - повний держконтроль

14:06 18.08.2026 Вт
2 хв
Експорт може дати кошти на відновлення пошкоджених потужностей і нове буріння
aimg Сергій Новіков
АГКУ підтримує обмежений експорт газу. Серед умов - повний держконтроль В Україні можут відкрити лімітований експорт газу (фото: GettyImages)
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Контрольований експорт частини українського газу може дати видобувним компаніям додаткові кошти на відновлення пошкоджених потужностей, буріння нових свердловин і збільшення власного видобутку.

Як пише РБК-Україна, про це виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ) Артем Петренко розповів виданню LIGA.net.

Зазначається, що саме Асоціація, до якої входять як державне "Укргазвидобування", так і приватні компанії, представила уряду розрахунки щодо можливого відновлення експорту газу.

Серед головних переваг такого рішення Петренко називав можливість спрямувати експортну виручку на ремонт об'єктів, пошкоджених російськими атаками, нове буріння та подальше нарощування газовидобутку.

За запропонованим механізмом право продавати газ за кордон може бути оперативно скасоване у випадку появи "ризиків для енергобезпеки", уточнює Петренко.

"Також експорт принесе в країну додаткові валютні надходження, а бюджет отримає більше податків від ренти за користування надрами", - цитує видання слова Артема Петренка.

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Таким чином, контрольований експорт розглядається як інструмент підтримки видобутку: частину надлишкового газу продають за кордон, а отримані кошти повертаються в українську галузь через ремонти, нові свердловини та збільшення власного ресурсу.

Експорт українського газу можуть відкрити: що відомо

Нагадаємо, Кабмін запровадив нульові квоти на експорт природного газу українського походження на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Водночас нещодавно з'явився проєкт урядової постанови, який передбачає контрольований механізм відкриття експорту: щомісячний ліміт не повинен перевищувати 15% фактичного видобутку попереднього місяця.

Газ пропонується продавати лише через спеціалізовані біржові торги, а експортувати його зможуть погоджені компанії після отримання ліцензії. Невикористані обсяги не переноситимуться на наступний місяць.

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