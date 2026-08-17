Контрольований експорт газу може підтримати видобуток, який досі не відновився, - експерт

Українські газовидобувні компанії зацікавлені у можливості продавати обмежену частину газу за кордон через значно вищі європейські ціни. Додаткова виручка може стати ресурсом, необхідним для відновлення галузі.

Про це заявив генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський, пише РБК-Україна з посиланням на Liga net .

Зокрема, за його словами, цей ресурс можна використати для:

буріння нових свердловин;

геологорозвідки;

закупівлі обладнання.

Вартість газу

За наведеними у матеріалі даними, станом на 12 серпня газ на Українській енергетичній біржі коштував близько 480 доларів за тисячу кубометрів, тоді як на європейському хабі TTF - близько 739 доларів. Різниця між ринками наближається до 300 доларів за тисячу кубометрів.

"Безумовно, компанії хотіли б продати газ за європейськими цінами", - зазначив Уніговський.

Що відомо про обсяги газу

Водночас про необмежене відкриття експорту не йдеться. Урядова модель, яка обговорювалася, передбачала можливість продавати за кордон лише обмежену частину власного видобутку - до 15%, із загальними лімітами та можливістю припинити експорт у разі ризиків для енергетичної безпеки.

За словами Уніговського, додаткове фінансування галузі потрібне не лише через бажання компаній отримувати вищу ціну. Значну частину їхніх бюджетів сьогодні забирають ремонти пошкоджених об'єктів і закупівля резервного обладнання, тоді як для подальшого розвитку необхідні кошти на нові свердловини та геологорозвідку.

Він додав, що приватний сектор при цьому досі не повернувся до довоєнних обсягів. Якщо у 2021 році приватні компанії видобули близько 5 млрд кубометрів газу, нинішній річний показник становить приблизно 3,5–3,7 млрд кубометрів.

"Газовидобувний бізнес не може стагнувати весь час", - наголосив Уніговський.