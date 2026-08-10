ua en ru
Пн, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Аналітика » Статті

Клапан для надлишку: чому контрольований експорт газу може зміцнити Україну перед зимою

12:16 10.08.2026 Пн
7 хв
Що Україна може отримати від продажу надлишку власного газу?
aimg Юлія Бойко
Клапан для надлишку: чому контрольований експорт газу може зміцнити Україну перед зимою В Україні можуть дозволити лімітований експорт газу (фото: tsoua.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Уряд розробляє механізм часткового відкриття експорту природного газу. Попри перше враження, йдеться не про вивезення ресурсу, потрібного споживачам узимку, а про вузько зарегульований продаж надлишку, який сьогодні тисне на окремий сегмент ринку.

Як має працювати механізм і чому профільні експерти вважають, що за правильного дизайну він радше посилить енергетичну безпеку, ніж послабить її, – читайте у нашому матеріалі.

Головне:

  • Профіцит газу в окремому сегменті ринку тисне на внутрішні ціни.
  • Експорт надлишку може дати видобувникам кошти на нові свердловини.
  • Виручка також може піти на ремонт пошкодженої газової інфраструктури.
  • Ліміт експорту пропонують обмежити 15% фактичного місячного видобутку.
  • Експорт мають зупиняти, якщо він створюватиме ризики для зимового балансу.

Дискусія про експорт газу повернулася на порядок денний через дисбаланс в окремому сегменті ринку. Після початку повномасштабної війни промислове й комерційне споживання газу впало майже вдвічі, тоді як приватний видобуток лишився відносно стабільним.

За оцінкою директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, приватні компанії щомісяця видобувають близько 300-330 млн кубометрів.

Падіння промислового споживання поглиблюється ще одним чинником – зупинкою роботи морських портів. Підприємства, орієнтовані на експорт, насамперед металургійні та переробні, втратили частину логістики й вимушено скорочують або зупиняють потужності. Це додатково зменшує їхній попит на газ у нерегульованому сегменті – і робить профіцит іще відчутнішим.

Через обмежений попит внутрішні ціни знижуються. За даними ExPro, які наводить Омельченко, у липні український газ коштував більш ніж на 30% дешевше за європейський, а різниця з цінами на хабі TTF перевищила 20 євро за МВт·год.

"Такий дисбаланс створює не лише фізичний надлишок ресурсу, а й економічну проблему", – зазначає експерт.

За даними Омельченка, станом на 26 липня у підземних сховищах перебувало близько 13,1 млрд кубометрів газу разом із буферним – це більше, ніж торік, але ще не підстава говорити про гарантований загальнонаціональний надлишок. Ідеться саме про профіцит в окремому сегменті, а не про надлишок газу як такого.

Клапан для надлишку: чому контрольований експорт газу може зміцнити Україну перед зимоюУкраїна накопичила газу більше ніж торік (фото:facebook com gas tso ua)

Чому профіцит перетворюється на проблему

Обмежений внутрішній попит позбавляє видобувні компанії частини виручки. Накладається на це головний фактор ризику: російські удари системно виводять з ладу газовидобувну інфраструктуру. Пошкоджені об'єкти потребують ремонту, нові свердловини – мільйонних інвестицій, геологорозвідка – окремого фінансування.

Утворюється замкнене коло. Компанії недоотримують кошти за вже видобутий газ і одночасно змушені вкладати дедалі більше у відновлення після атак.

Без додаткового ринку збуту логічний наслідок один – скорочення буріння, відкладені ремонти й ризик падіння видобутку в перспективі. Тобто неможливість продати надлишок сьогодні здатна обернутися нестачею власного газу завтра.

Що передбачає механізм

Як зазначає голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України, віцепрезидент ICC Ukraine з питань енергетики Олександр Трохимець, обговорювати сьогодні варто не сам факт можливого експорту, а якість запропонованого механізму: якщо модель одночасно захищає внутрішній ринок і дає видобувникам ресурс для відновлення після атак, вона заслуговує на фахову дискусію.

Читайте також: Відновлення після атак РФ: як експорт надлишкового газу може підтримати галузь

Про повний державний контроль над процесом наголошує й директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко: за його словами, частковий експорт може бути дозволений лише як обмежений механізм, який у разі загроз можна оперативно зупинити.

"Держава повністю контролює весь процес", – підкреслює він, маючи на увазі весь ланцюг – від рішення про право експорту до можливості його зупинити.

Проєкт урядового рішення описує не лібералізацію вивозу, а керований клапан із кількома запобіжниками:

  • щомісячний ліміт не вище 15% фактичного видобутку попереднього місяця (за нинішніх обсягів – приблизно 45-50 млн кубометрів на місяць);
  • продаж виключно через відкриті біржові торги з публічною інформацією про угоди;
  • ліцензування та чітко визначене коло погоджених учасників;
  • контроль фактично експортованих обсягів;
  • заборона переносити невикористані обсяги на наступний місяць;
  • право держави оперативно зупинити експорт у разі ризиків для енергобезпеки.

Куди підуть кошти

Виручку від експорту частини надлишку компанії, за задумом, спрямовуватимуть на ремонт пошкоджених російськими атаками об'єктів, закупівлю обладнання, буріння нових свердловин і збільшення видобутку.

Логіку, на яку вказує Трохимець, можна звести до однієї тези: якщо частину надлишкового газу дозволять експортувати, компанії отримають додатковий ресурс на ремонт інфраструктури, нове буріння та підтримку видобутку. Іншими словами – продають частину газу там, де він коштує дорожче, і отримують кошти, щоб видобувати більше газу в Україні.

Читайте також: Частковий експорт газу може дати кошти на нові свердловини та ремонти після атак, - АГКУ

Ефект не обмежується доходами приватних видобувників. Держава може отримати додаткові валютні надходження та більші рентні й податкові платежі. У ширшій перспективі, зауважує Омельченко, ідеться не лише про підтримку окремих компаній, а про зміцнення всього газового ринку – за умови, що механізм одночасно підтримує видобуток, конкуренцію та європейську інтеграцію й не створює ризиків для енергетичної безпеки.

Чому 15% не мають працювати автоматично

Найчутливіше питання – вплив на проходження опалювального сезону. І тут експерти сходяться: сам по собі відсотковий ліміт недостатній. Цифра "до 15%" має бути стелею, а не автоматичним дозволом.

Омельченко вважає, що перед відкриттям експорту необхідно враховувати запаси у сховищах, темпи закачування, прогнозний баланс до завершення зими, обсяги видобутку та імпорту, потреби газової генерації, можливі морози й стан критичної інфраструктури.

Про ту саму логіку говорить і Петренко: фінальне рішення можливе лише за умови, що воно не підвищить ризиків для постачання газу всередині країни, не вплине на виконання графіка закачування в ПСГ і на дотримання прогнозного балансу країни.

Клапан для надлишку: чому контрольований експорт газу може зміцнити Україну перед зимоюЕкспорт газу має бути контрольованим (фото: GettyImages)

Принцип простий: дозволений обсяг має залежати від фактичного стану системи, а не лише від формули в постанові. Якщо баланс напружений – клапан стискається або перекривається; якщо є підтверджений надлишок – працює. Саме прив'язка до реального балансу й робить механізм сумісним із безпечним проходженням зими.

Такий підхід не є новацією. В електроенергетиці він працює вже давно: експорт відкривається або обмежується залежно від поточного стану енергосистеми. Коли є надлишок – електроенергію продають за кордон; щойно система входить у дефіцит, зокрема через атаки чи пікові навантаження, експорт згортають, а за потреби відкривають імпорт.

Читайте також: Україна готується відновити обмежений експорт газу: які ліміти встановлять

Той самий керований принцип можна застосувати й до газу: постачати надлишок на зовнішні ринки лише тоді й у тому обсязі, які не створюють ризиків для внутрішнього балансу.

Питання не в дилемі "за чи проти"

Предметом фахової дискусії, на думку прихильників зваженого підходу, має бути не примітивна дилема "експортувати чи ні", а якість самого механізму: чи здатна держава побудувати модель, за якої обмежений продаж надлишку не шкодить підготовці до зими, не створює дефіциту, дає компаніям кошти на відновлення, підтримує новий видобуток і може бути миттєво зупинений у разі загрози.

За таких умов, підсумовує Омельченко, контрольований експорт може поліпшити фінансовий стан видобувних компаній, підтримати інвестиції у нові свердловини та прискорити відновлення пошкодженої інфраструктури.

Іншими словами – перетворити локальний надлишок газу на інвестиції в майбутній український видобуток і працювати радше на зміцнення країни перед наступною зимою, ніж проти нього.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПХГ Опалювальный сезон Газ
Новини
Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР
Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР