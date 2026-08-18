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Главная » Бизнес » Экономика

АГКУ поддерживает ограниченный экспорт газа. Среди условий - полный госконтроль

14:06 18.08.2026 Вт
2 мин
Экспорт может дать средства на восстановление поврежденных мощностей и новое бурение
aimg Сергей Новиков
АГКУ поддерживает ограниченный экспорт газа. Среди условий - полный госконтроль В Украине могут открыть лимитированный экспорт газа (фото: Getty Images)
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Контролируемый экспорт части украинского газа может дать добывающим компаниям дополнительные средства для восстановления поврежденных мощностей, бурения новых скважин и увеличения собственной добычи.

Как пишет РБК-Украина, об этом исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ) Артем Петренко рассказал изданию LIGA.net.

Отмечается, что именно Ассоциация, в которую входят как государственная "Укргаздобыча", так и частные компании, представила правительству расчеты по возможному возобновлению экспорта газа.

Среди главных преимуществ такого решения Петренко называл возможность направить экспортную выручку на ремонт объектов, поврежденных российскими атаками, новое бурение и дальнейшее наращивание газодобычи.

По предложенному механизму право продавать газ за границу может быть оперативно отменено в случае появления "рисков для энергобезопасности", уточняет Петренко.

"Также экспорт принесет в страну дополнительные валютные поступления, а бюджет получит больше налогов от ренты за использование недр", - цитирует издание слова Артема Петренко.

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Таким образом, контролируемый экспорт рассматривается как инструмент поддержки добычи: часть избыточного газа продается за границу, а полученные средства возвращаются в украинскую отрасль через ремонты, новые скважины и увеличение собственного ресурса.

Экспорт украинского газа могут открыть: что известно

Напомним, Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В то же время, недавно появился проект правительственного постановления, предусматривающий контролируемый механизм открытия экспорта: ежемесячный лимит не должен превышать 15% фактической добычи предыдущего месяца.

Газ предлагается продавать только через специализированные биржевые торги, а экспортировать смогут согласованные компании после получения лицензии. Неиспользованные объемы не будут переноситься на следующий месяц.

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