Агентура "АТЕШ" проникла в розташування підрозділу ППО біля Санкт-Петербурга (фото)

Агентурна мережа "АТЕШ" заявила про проведення розвідоперації на території Ленінградської області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За їхніми даними, українські агенти зуміли проникнути до розташування 1488-го зенітного ракетного полку (військова частина 03218) поблизу населеного пункту Решетніково.
Цей підрозділ, як зазначається, є ключовим елементом протиповітряної оборони, що прикриває Санкт-Петербург та стратегічно важливі об’єкти Північно-Західного регіону РФ.
У повідомленні "АТЕШ" йдеться, що агентура провела детальну розвідку позицій зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", командного пункту, радіолокаційних станцій, а також отримала графіки бойового чергування та маршрути патрулювання.
"Проникнення в частину, яка мала бути надійно захищеною, доводить, що для "АТЕШ" немає неприступних об’єктів", - наголосили представники руху.
Вся отримана інформація про систему ППО, яка прикриває критичну інфраструктуру Росії, вже передана Силам оборони України для подальшого використання.
Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.
На початку вересня агенти руху провели розвідку оборонного заводу в Росії, що виробляє твердопаливні ракети.
А у тимчасово окупованому Криму партизани "АТЕШ" встановили координати розташування ЗРК С-300/С-400 і радарів. Інформацію передано ЗСУ для подальшого завдання ударів по ворожих цілях.