Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Агентура "АТЕШ" проникла в расположение подразделения ПВО возле Санкт-Петербурга (фото)

Иллюстративное фото: агентура "АТЕШ" проникла в расположение подразделения ПВО возле Санкт-Петербурга (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Агентурная сеть "АТЕШ" заявила о проведении разведоперации на территории Ленинградской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По их данным, украинские агенты сумели проникнуть в расположение 1488-го зенитного ракетного полка (воинская часть 03218) вблизи населенного пункта Решетниково.

Это подразделение, как отмечается, является ключевым элементом противовоздушной обороны, прикрывающим Санкт-Петербург и стратегически важные объекты Северо-Западного региона РФ.

В сообщении "АТЕШ" говорится, что агентура провела детальную разведку позиций зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", командного пункта, радиолокационных станций, а также получила графики боевого дежурства и маршруты патрулирования.

"Проникновение в часть, которая должна была быть надежно защищенной, доказывает, что для "АТЕШ" нет неприступных объектов", - отметили представители движения.

Вся полученная информация о системе ПВО, которая прикрывает критическую инфраструктуру России, уже передана Силам обороны Украины для дальнейшего использования.

 

 

 

Другие операции партизан

Как мы сообщали ранее, агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.

В начале сентября агенты движения провели разведку оборонного завода в России, производящего твердотопливные ракеты.

А во временно оккупированном Крыму партизаны "АТЕШ" установили координаты расположения ЗРК С-300/С-400 и радаров. Информация передана ВСУ для дальнейшего нанесения ударов по вражеским целям.

