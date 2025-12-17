Агентство Fitch може знизити рейтинг Euroclear через заморожені активи РФ

Рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський банк Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.

Зазначається, що зміна категорії пов'язана з тим, що ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Банку Росії (близько 210 млрд євро) для фінансування України.

Під спостереження взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов'язань.

Агентство вказує на зростаючу, хоча поки що низьку, ймовірність проблем із платоспроможністю Euroclear, якщо зобов'язання перед РФ доведеться виконувати.

При цьому базовий сценарій Fitch припускає, що у разі реалізації плану ЄС для Euroclear буде створено захисні механізми, які б дозволили зберегти поточний високий рейтинг.