Агентство Fitch может снизить рейтинг Euroclear из-за замороженных активов РФ

Рейтинговое агентство Fitch поместило бельгийский банк Euroclear в категорию Rating Watch Negative (под наблюдением с негативными ожиданиями).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

Отмечается, что изменение категории связано с тем, что ЕС планирует использовать замороженные в Euroclear активы Банка России (около 210 млрд евро) для финансирования Украины.

Под наблюдение взяты долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank и Euroclear Holding (AA), краткосрочный рейтинг (F1+), а также рейтинги долговых обязательств.

Агентство указывает на растущую, хотя пока низкую, вероятность проблем с платежеспособностью Euroclear, если обязательства перед РФ придется выполнять.

При этом базовый сценарий Fitch предполагает, что в случае реализации плана ЕС для Euroclear будут созданы защитные механизмы, которые бы позволили сохранить текущий высокий рейтинг.