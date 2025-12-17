Агентство Fitch может снизить рейтинг Euroclear из-за замороженных активов РФ
Рейтинговое агентство Fitch поместило бельгийский банк Euroclear в категорию Rating Watch Negative (под наблюдением с негативными ожиданиями).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.
Отмечается, что изменение категории связано с тем, что ЕС планирует использовать замороженные в Euroclear активы Банка России (около 210 млрд евро) для финансирования Украины.
Под наблюдение взяты долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank и Euroclear Holding (AA), краткосрочный рейтинг (F1+), а также рейтинги долговых обязательств.
Агентство указывает на растущую, хотя пока низкую, вероятность проблем с платежеспособностью Euroclear, если обязательства перед РФ придется выполнять.
При этом базовый сценарий Fitch предполагает, что в случае реализации плана ЕС для Euroclear будут созданы защитные механизмы, которые бы позволили сохранить текущий высокий рейтинг.
Замороженные активы России
Напомним, в пятницу, 12 декабря, страны-члены ЕС согласились заморозить активы РФ в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не придется продлевать каждые полгода.
Кроме этого уже не первый месяц Евросоюз рассматривает возможность предоставления "репарационного кредита", который будет обеспечен замороженными активами России.
Но против этого решения выступает Бельгия, где хранятся большинство российских активов, а именно - около 140 млрд евро.
Бельгийский премьер Барт Де Вевер требует, чтобы ЕС обеспечил для Euroclear защиту от рисков. Среди условий - предоставить необходимые ресурсы на случай, если РФ введет санкции.
В понедельник, 15 декабря, высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что переговоры по репарационному кредиту для Украины за счет замороженных активов РФ "становятся все более сложными".