Агентство авиабезопасности ЕС советует всем авиакомпаниям Европы обходить Беларусь

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций. Причина такой рекомендации - сомнения в уважении Минска к международным правилам гражданской авиации.
Об этом со ссылкой на заявление EASA сообщает Reuters.
"Обстоятельства, связанные с этой акцией (принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске - ред.), вызывают серьезные сомнения в уважении Беларуси к международным правилам гражданской авиации", - отметили в EASA.
Отмечается, что действия, совершенные властями Беларуси, создали повышенный риск безопасности для полета самолета Ryanair и "ставят под сомнение способность Беларуси оказывать безопасные аэронавигационные услуги".
В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.
Рейс белорусской "Белавиа" Минск - Барселона 26 мая не пустили в воздушное пространство Польши. Информацию подтвердило Польское агентство гражданской авиации.