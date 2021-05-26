Агенція авіабезпеки ЄС радить всім авіакомпаніям Європи оминати Білорусь

Агенція авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій. Причина такої рекомендації - сумніви в повазі Мінська до міжнародних правил цивільної авіації.
Про це з посиланням на заяву EASA повідомляє Reuters.
"Обставини, пов'язані з цією акцією (примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську - ред.), викликають серйозні сумніви в повазі Білорусі до міжнародних правил цивільної авіації", - зазначили в EASA.
Зазначається, що дії, здійснені владою Білорусі, створили підвищений ризик безпеки для польоту літака Ryanair і "ставлять під сумнів здатність Білорусі надавати безпечні аеронавігаційні послуги".
В неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Європейські авіакомпанії 25 травня розпочали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.
Рейс білоруської "Бєлавіа" Мінськ - Барселона 26 травня не пустили в повітряний простір Польщі. Інформацію підтвердило Польське агентство цивільної авіації.