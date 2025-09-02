UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Агенти "Атеш" зірвали поставки техніки росіян поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого

Фото: партизани зірвали поставки техніки росіян (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

Агенти руху "Атеш" зірвали поставки техніки росіян поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого, пошкодивши залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

"Агенти нашого руху провели ще одну диверсію біля Дебальцевого на Донеччині. В результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що обраним для удару маршрутом регулярно проходять потяги з паливом, боєприпасами та технікою.

Таким чином, затримки у постачанні безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупантів на одному з пріоритетних для ворога напрямів.

Удари "Атеш" по інфраструктурі росіян

Як повідомляло РБК-Україна, раніше агенти руху "Атеш" провели операцію на залізничній гілці в Костромі, знищивши релейну шафу. Вона використовується для транспортування пального, військової техніки та комплектуючих на військові заводи в центральних регіонах Росії.

Також агенти руху здійснили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку.

Окрім того, в ніч на 24 серпня партизани знищили трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська в Карачаєво-Черкеській Республіці. Цією дорогою перевозяться військові вантажі, а також забезпечуються військові частини і національна гвардія РФ в регіоні.

ДебальцевопартизаныВторгнення Росії до України