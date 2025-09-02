Агенти "Атеш" зірвали поставки техніки росіян поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого

"Агенти нашого руху провели ще одну диверсію біля Дебальцевого на Донеччині. В результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що обраним для удару маршрутом регулярно проходять потяги з паливом, боєприпасами та технікою.

Таким чином, затримки у постачанні безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупантів на одному з пріоритетних для ворога напрямів.