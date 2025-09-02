RU

Общество Образование Деньги Изменения

Агенты "Атэш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево

Фото: партизаны сорвали поставки техники россиян (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Агенты движения "Атеш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево, повредив железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Агенты нашего движения провели еще одну диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении", - отметили в "Атэш".

Сообщается, что по выбранному для удара маршруту регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.

Таким образом, задержки в снабжении непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупантов на одном из приоритетных для врага направлений.

 

Удары "Атеш" по инфраструктуре россиян

Как сообщало РБК-Украина, ранее агенты движения "Атеш" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Он используется для транспортировки горючего, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России.

Также агенты движения совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области. Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.

Кроме того, в ночь на 24 августа партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются военные части и национальная гвардия РФ в регионе.

ДебальцевопартизаныВторжение России в Украину