Агенти "Атеш" підірвали залізничні колії до авіазаводу: як це вплине на постачання ракет

Диверсії руху "Атеш"

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії, зокрема, на залізниці.

Так, 17 вересня агенти руху паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом. Через нього йшли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів та складів на півночі та сході Росії.

За три дні до цього, 14 вересня партизани провели успішну диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії. Між двома залізничними станціями було підпалено релейну шафу. Ця залізнична гілка використовується для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу до Ростовської області, а згодом - на фронт до України.