Агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути к авиазаводу: как это повлияет на поставки ракет

Агенты движения взорвали железнодорожные пути, которые ведут к авиазаводу.

Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.

"Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", - говорится в сообщении партизанского движения.

Члены Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена, добавили в "Атеш".