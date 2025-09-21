Агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути к авиазаводу: как это повлияет на поставки ракет

Агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Атеш" в Telegram.
Агенты движения взорвали железнодорожные пути, которые ведут к авиазаводу.
Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.
"Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", - говорится в сообщении партизанского движения.
Члены Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена, добавили в "Атеш".
Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии, в частности, на железной дороге.
Так, 17 сентября агенты движения парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом. Через него шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также на заводы и склады на севере и востоке России.
За три дня до этого, 14 сентября партизаны провели успешную диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике России. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф. Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину.