Агенти "Атеш" у Криму виявили пошкоджений обстрілом російський корабель (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Цього разу ми провели спостереження в районі Кілен-бухти в Севастополі, де було виявлено корабель з явними слідами пошкоджень після ракетного удару Сил оборони України", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що на верхній палубі судна помітні руйнування, які росіяни намагаються приховати за допомогою сітки. Корабель супроводжується буксирними катерами, з борту ведеться відкачування води, що може свідчити про затоплення внутрішніх відсіків і серйозні пошкодження корпусу.

За даними "Атеш", на момент удару корабель перебував на 13-му судноремонтному заводі. Цікаво, що бортовий номер зафарбований також з метою приховати та ускладнити розпізнання пошкодженого корабля.