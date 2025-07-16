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Агенти "Атеш" у Криму виявили пошкоджений обстрілом російський корабель (фото)

Середа 16 липня 2025 08:35
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Агенти "Атеш" у Криму виявили пошкоджений обстрілом російський корабель (фото) Фото: у Криму виявили пошкоджений обстрілом російський корабель (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Агенти "Атеш" виявили у тимчасово окупованому Криму пошкоджений обстрілом російський військовий корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Цього разу ми провели спостереження в районі Кілен-бухти в Севастополі, де було виявлено корабель з явними слідами пошкоджень після ракетного удару Сил оборони України", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що на верхній палубі судна помітні руйнування, які росіяни намагаються приховати за допомогою сітки. Корабель супроводжується буксирними катерами, з борту ведеться відкачування води, що може свідчити про затоплення внутрішніх відсіків і серйозні пошкодження корпусу.

Агенти &quot;Атеш&quot; у Криму виявили пошкоджений обстрілом російський корабель (фото)

За даними "Атеш", на момент удару корабель перебував на 13-му судноремонтному заводі. Цікаво, що бортовий номер зафарбований також з метою приховати та ускладнити розпізнання пошкодженого корабля.

Агенти &quot;Атеш&quot; у Криму виявили пошкоджений обстрілом російський корабель (фото)

Втеча Чорноморського флоту РФ з Криму

Після серії вдалих операцій Сил оборони України по знищенню російських кораблів у Криму, окупанти почали масово перекидати техніку в Новоросійськ.

Зауважимо, що ще в липні минулого року речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія вивела з окупованого Криму усі сторожеві кораблі свого Чорноморського флоту.

Саме тоді почались розмови про те, що винищувачі F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки.

Як заявив командувач ВМС України, після цього північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищена.

Згодом російський сенатор Дмитро Рогозін підтвердив, що Чорноморський флот був змушений змінити порти дислокації через те, що кораблі стали мішенями для безекіпажних катерів.

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Вторгнення Росії до України Чорноморський флот Севастополь Крим
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