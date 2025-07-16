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Агенты "Атэш" в Крыму обнаружили поврежденный обстрелом российский корабль (фото)

Среда 16 июля 2025 08:35
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Агенты "Атэш" в Крыму обнаружили поврежденный обстрелом российский корабль (фото) Фото: в Крыму обнаружили поврежденный обстрелом российский корабль (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Агенты "Атэш" обнаружили во временно оккупированном Крыму поврежденный обстрелом российский военный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"На этот раз мы провели наблюдение в районе Килен-бухты в Севастополе, где был обнаружен корабль с явными следами повреждений после ракетного удара Сил обороны Украины", - отметили в "Атеш".

Сообщается, что на верхней палубе судна заметны разрушения, которые россияне пытаются скрыть с помощью сетки. Корабль сопровождается буксирными катерами, с борта ведется откачка воды, что может свидетельствовать о затоплении внутренних отсеков и серьезных повреждениях корпуса.

Агенты &quot;Атэш&quot; в Крыму обнаружили поврежденный обстрелом российский корабль (фото)

По данным "Атеш", на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе. Интересно, что бортовой номер закрашен также с целью скрыть и затруднить распознание поврежденного корабля.

Агенты &quot;Атэш&quot; в Крыму обнаружили поврежденный обстрелом российский корабль (фото)

Бегство Черноморского флота РФ из Крыма

После серии удачных операций Сил обороны Украины по уничтожению российских кораблей в Крыму, оккупанты начали массово перебрасывать технику в Новороссийск.

Заметим, что еще в июле прошлого года представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота.

Именно тогда начались разговоры о том, что истребители F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты.

Как заявил командующий ВМС Украины, после этого северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена.

Впоследствии российский сенатор Дмитрий Рогозин подтвердил, что Черноморский флот был вынужден сменить порты дислокации из-за того, что корабли стали мишенями для безэкипажных катеров.

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