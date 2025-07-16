Агенты "Атэш" в Крыму обнаружили поврежденный обстрелом российский корабль (фото)
Агенты "Атэш" обнаружили во временно оккупированном Крыму поврежденный обстрелом российский военный корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
"На этот раз мы провели наблюдение в районе Килен-бухты в Севастополе, где был обнаружен корабль с явными следами повреждений после ракетного удара Сил обороны Украины", - отметили в "Атеш".
Сообщается, что на верхней палубе судна заметны разрушения, которые россияне пытаются скрыть с помощью сетки. Корабль сопровождается буксирными катерами, с борта ведется откачка воды, что может свидетельствовать о затоплении внутренних отсеков и серьезных повреждениях корпуса.
По данным "Атеш", на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе. Интересно, что бортовой номер закрашен также с целью скрыть и затруднить распознание поврежденного корабля.
Бегство Черноморского флота РФ из Крыма
После серии удачных операций Сил обороны Украины по уничтожению российских кораблей в Крыму, оккупанты начали массово перебрасывать технику в Новороссийск.
Заметим, что еще в июле прошлого года представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота.
Именно тогда начались разговоры о том, что истребители F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты.
Как заявил командующий ВМС Украины, после этого северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена.
Впоследствии российский сенатор Дмитрий Рогозин подтвердил, что Черноморский флот был вынужден сменить порты дислокации из-за того, что корабли стали мишенями для безэкипажных катеров.
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