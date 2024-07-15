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Останній російський сторожовий корабель залишає Крим, - ВМС України

Україна, Понеділок 15 липня 2024 11:16
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Останній російський сторожовий корабель залишає Крим, - ВМС України Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Олександр Білоус

Росія вивела з окупованого Криму усі сторожеві кораблі свого чорноморського флоту. Зараз виходить останній.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Останній сторожовий корабель чф рф просто зараз звалює з нашого Криму", - написав він.

Ліквідація російського флоту

Нагадаємо, Україна, яка не має у своєму розпорядженні великих військових кораблів, використовувала безпілотні військові катери, начинені вибухівкою, для атак на російські судна, а також завдавала ударів по об'єктах флоту та інших військових цілей у Криму з використанням ракет Storm Shadow та ATACM.

Командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, у тому числі п'ятьох було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах, повідомив Неїжпапа.

Крім того, F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Як заявив, Командувач ВМС України, після цього північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищена.

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