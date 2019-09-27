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Агент ЦРУ, який викрив розмову Трампа і Зеленського, працював у Білому домі

Новини » Політика    27.09.2019 - 02:44
Агент ЦРУ, який викрив розмову Трампа і Зеленського, працював у Білому домі
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Співробітник розвідки вже повернувся до ЦРУ

Липневу розмову президентів США та України викрив співробітник ЦРУ, який протягом недовгого часу працював у Білому домі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Посилаючись на поінформовані джерела, The New York Times повідомляє, що офіцер ЦРУ, який виступив викривачем буцімто порушень Трампа, вже повернувся до Центрального розвідувального управління.

При цьому відзначається, що викривач не був безспосередньо ознайомлений зі змістом розмови, але дізнався про нього у ході роботи у Білому домі.

Президент США Дональд Трамп розраховує дізнатися, хто надав інформацію про його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським неназваному співробітнику американської розвідки.

Повідомлялося, що високопоставлені представники Білого дому втрутилися, щоб "заблокувати" всі записи телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

РБК-Україна писало, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американського лідера звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

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Новини України Дональд ТрампВолодимир Зеленський
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