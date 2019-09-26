Трамп рассчитывает узнать, кто предоставил информацию о разговоре с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп уверен, что осведомитель мог узнать детали разговора только от троих лиц

Президент США Дональд Трамп рассчитывает узнать, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским неназванному сотруднику американской разведки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщил источник, Трамп заявил об этом выступая на закрытом мероприятии перед группой людей, состоящей из порядка 50 сотрудников постпредства США при ООН.

По словам Трампа, осведомитель мог узнать детали разговора только от троих лиц, а также в очередной раз обвинил американские СМИ в продажности.

"Я хочу знать, кто предоставил информацию этому осведомителю, потому что это похоже на шпионаж. Вы знаете, как мы поступали раньше, когда мы с умом подходили к вопросам шпионов и предателей? Мы обращались с ними несколько иначе по сравнению с тем, как это происходит сейчас, - сказал Трамп.

Ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани назвал "полной ерундой" обвинения в его адрес, которые были изложены в жалобе сотрудника разведки США.

РБК-Украина писало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Разговор между президентами стал причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в оказании давления на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.