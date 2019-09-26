ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Белый дом пытался удалить стенограмму разговора с Зеленским

Новости » В мире    26.09.2019 - 17:00
Белый дом пытался удалить стенограмму разговора с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Белый дом пытался заблокировать любые записи разговора Зеленского и Трампа

Высокопоставленные представители Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом стало известно из опубликованной жалобы сотрудника разведки США.

В документе говорится, что представители Белого дома понимали серьезность того, что произошло в ходе звона, поэтому пытались препятствовать любым записям разговора американского лидера с Зеленским.

"В последующие дни после телефонного звонка я узнал от нескольких официальных лиц США, что высокопоставленные представители Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного звонка, особенно официальную расшифровку стенограммы звонка. После этих действий я осознал, что чиновники Белого дома поняли серьезность того, что произошло в ходе звонка", - заявил сотрудник разведки США.

Также он рассказал, что в Белом доме сообщили, что их юристы поручили удалить электронную расшифровку стенограммы из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно хранятся, но вместо этого стенограмма была загружена в отдельную электронную систему, которая используется для хранения и обработки секретной информации "особенно чувствительного" характера и доступна более узкому кругу лиц.

В жалобе также отмечается, что адвокаты Белого дома "уже обсуждали" вопрос о том, "как относиться к звонку, так как, по словам чиновников, они стали свидетелями того, как президент злоупотребляет своим служебным положением в личных целях".

Напомним, опубликованная жалоба привела к началу расследования, результатом которого может стать импичмент президента Дональда Трампа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назвал телефонный разговор с Трампом "нормальным". Он сообщил, что со стороны Трампа не было никакого давления.

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским В Кабмине объяснили критику Германии и Франции в разговоре Зеленского и Трампа
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь