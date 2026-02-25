Агент ФСБ готував удари по оборонних підприємствах Києва

Служба безпеки України викрила та затримала в Києві агента російської ФСБ, який збирав дані для ударів по оборонних підприємствах столиці. Підозрюваний діяв під прикриттям виконання замовлень для сил оборони.
За даними спецслужби, затриманим є 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для автомобілів Сил оборони.
Слідство встановило, що його завербували російські спецслужби. Він мав готувати серію повітряних атак РФ по українських компаніях, які ремонтують і модернізують військову техніку.
За версією слідства, підозрюваний відвідував оборонні підприємства нібито для укладання договорів та узгодження технічних завдань.
Під час таких візитів він:
За задумом РФ, камери мали допомогти відстежувати наслідки майбутніх атак.
Правоохоронці задокументували контакти фігуранта з представниками ФСБ та затримали його за місцем проживання.
Одночасно були проведені заходи для убезпечення підприємств, які могли стати цілями ударів.
Під час обшуків у чоловіка вилучили телефон, комп’ютерну техніку та документи, пов’язані з оборонними компаніями.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.
Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше у Кропивницькому правоохоронці затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними слідства, вона планувала встановити на території Кропивницької ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг.
Також раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався скоригувати атаку дронів по енергетичних об’єктах Рівненської АЕС. За інформацією слідства, він встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач, за що був засуджений до 15 років позбавлення волі.