Агент ФСБ готував удари по оборонних підприємствах Києва

Ілюстративне фото: (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України викрила та затримала в Києві агента російської ФСБ, який збирав дані для ударів по оборонних підприємствах столиці. Підозрюваний діяв під прикриттям виконання замовлень для сил оборони.

Хто виявився агентом

За даними спецслужби, затриманим є 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для автомобілів Сил оборони.

Слідство встановило, що його завербували російські спецслужби. Він мав готувати серію повітряних атак РФ по українських компаніях, які ремонтують і модернізують військову техніку.

Як він збирав інформацію для атак

За версією слідства, підозрюваний відвідував оборонні підприємства нібито для укладання договорів та узгодження технічних завдань.

Під час таких візитів він:

  • фіксував координати об’єктів на Google-картах;
  • позначав розташування виробничих цехів;
  • планував встановити мінікамери з віддаленим доступом для російських спецслужб.

За задумом РФ, камери мали допомогти відстежувати наслідки майбутніх атак.

Як діяла СБУ

Правоохоронці задокументували контакти фігуранта з представниками ФСБ та затримали його за місцем проживання.

Одночасно були проведені заходи для убезпечення підприємств, які могли стати цілями ударів.

Під час обшуків у чоловіка вилучили телефон, комп’ютерну техніку та документи, пов’язані з оборонними компаніями.

Що загрожує підозрюваному

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання інших ворожих агентів

Раніше у Кропивницькому правоохоронці затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними слідства, вона планувала встановити на території Кропивницької ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг.

Також раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався скоригувати атаку дронів по енергетичних об’єктах Рівненської АЕС. За інформацією слідства, він встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач, за що був засуджений до 15 років позбавлення волі.

