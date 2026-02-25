Агент ФСБ готовил удары по оборонным предприятиям Киева

Кто оказался агентом

По данным спецслужбы, задержанным является 59-летний предприниматель, который занимался изготовлением бронированного стекла для автомобилей Сил обороны.

Следствие установило, что его завербовали российские спецслужбы. Он должен был готовить серию воздушных атак РФ по украинским компаниям, которые ремонтируют и модернизируют военную технику.

Как он собирал информацию для атак

По версии следствия, подозреваемый посещал оборонные предприятия якобы для заключения договоров и согласования технических заданий.



Во время таких визитов он:

фиксировал координаты объектов на Google-картах;

обозначал расположение производственных цехов;

планировал установить миникамеры с удаленным доступом для российских спецслужб.

По замыслу РФ, камеры должны были помочь отслеживать последствия будущих атак.

Как действовала СБУ

Правоохранители задокументировали контакты фигуранта с представителями ФСБ и задержали его по месту жительства.

Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности предприятий, которые могли стать целями ударов.

Во время обысков у мужчины изъяли телефон, компьютерную технику и документы, связанные с оборонными компаниями.

Что грозит подозреваемому

Следователи сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.