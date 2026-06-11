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Афипский НПЗ в России атаковали дроны: на месте сильный пожар и смог

02:33 11.06.2026 Чт
2 мин
В Краснодарском крае РФ до сих пор продолжается дроновая опасность
aimg Юлия Маловичко
Афипский НПЗ в России атаковали дроны: на месте сильный пожар и смог Фото: работник российского МЧС (Getty Images)
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Краснодарский край РФ в ночь на 11 июня атаковали дроны, в результате чего был поражен Афипский НПЗ. На месте вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Несмотря на то, что в регионе дроновая опасность, паблики предполагают, что это был ракетный удар. На видео, снятом очевидцами, слышны звуки сирен и взрывы, после которых разгорелся пожар. Кроме сильной вспышки на кадрах заметны черные столбы дыма - вероятно, горели резервуары с нефтью.

На официальном канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пока нет комментариев по ЧП. Однако местные Telegram-каналы уже написали и о воздушной тревоге, и о взрывах в районе НПЗ.

По поводу дронов в РФ ночью 11 июня, мэр Москвы Сергей Собянин извещал в своем Telegram о сбитии воздушных целей. Также известно о дроновом обстреле Крыма, из-за чего в Симферополе якобы произошел пожар.

Следует отметить, что Афипский НПЗ дроны атакуют далеко не впервые. Согласно инфомации СМИ, завод был поражен дронами и ракетами, в частности, в ноябре и декабре прошлого года, а также в марте 2026-го.

Читайте также: Силы обороны поразили Афипский НПЗ, нефтебазу и еще ряд объектов врага, - Генштаб

Афипский НПЗ - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в поселке Афипский Краснодарского края, примерно в 20 км от Краснодара.

Предприятие входит в группу "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Завод перерабатывает около 6,25 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты.

Как уже сообщалось, после начала полномасштабной войны Афипский НПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников из-за его значения для топливного обеспечения российской экономики и военной логистики. Завод также является важным элементом нефтеперерабатывающей инфраструктуры юга РФ.

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