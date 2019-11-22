В аєропорту Одессы во время посадки у Boeing 737 сломалось переднее шасси

В международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

"Рейс TK465, который следовал из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра, при прикосновении к ВПП (взлетно-посадочной полосе, - ред.) надломил переднюю стойку шасси", - говорится в сообщении.

Из самолета эвакуировали 136 пассажиров. Они находятся в зале терминала. Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября.

Как сообщает "Думская", потерявший колесо борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов. В результате аварии никто не пострадал.

Самолет до сих пор находится на взлетно-посадочные полосе, которая теперь заблокирована. По данным специалистов аэропорта, сама полоса не повреждена.

Сообщается, что пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут "стояли" в зоне ожидания.

Напомним, днем 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

Ранее сообщалось, что у самолета президента Украины Владимира Зеленского при подготовке к вылету из Харькова отказал двигатель. По данным местных СМИ, поломка произошла по техническим причинам. В связи с этим вылет Зеленского в Николаев перенесли на три часа, пока за президентом не прибыл резервный борт.