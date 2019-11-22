В аєропорту Одеси під час посадки у Boeing 737 зламалося переднє шасі

У міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки зламав стійку переднього шасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.

"Рейс TK465, який прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру, при дотику до ЗПС (злітно-посадковій смузі, - ред.) підломив передню стійку шасі", - йдеться в повідомленні.

З літака евакуювали 136 пасажирів. Вони перебувають в залі терміналу. Через інцидент аеропорт "Одеса" припинив польоти до 01:00 22 листопада.

Як повідомляє "Думська", борт TC-JGZ, який втратив колесо, зупинився на злітно-посадковій смузі між третьою і четвертою доріжками. Пілоти екстрено висадили пасажирів за допомогою надувних трапів. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Літак досі перебуває на злітно-посадочні смуги, яка тепер заблокована. За даними фахівців аеропорту, сама смуга не пошкоджена.

Повідомляється, що пілоти через сильний вітер не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло, після чого десять хвилин "стояли" в зоні очікування.

Нагадаємо, вдень 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.

Раніше повідомлялося, що у літака президента України Володимира Зеленського при підготовці до вильоту з Харкова відмовив двигун. За даними місцевих ЗМІ, поломка сталася з технічних причин. У зв'язку з цим виліт Зеленського до Миколаєва перенесли на три години, поки по президента не прибув резервний борт.