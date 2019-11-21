Аэропорт Одессы приостанавливал работу из-за поломки самолета

Фото: инцидент в Одессе (dumskaya.net)

Частный самолет на несколько часов заблокировал работу аэропорта

Одесский аэропорт 21 ноября приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что у частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, при взлете произошла поломка. В результате инцидента самолет временно не принимал и не отправлял воздушные рейсы.

По уточненной информации, у самолета на взлете подломилась стойка шасси. По состоянию на 14:00 работа аэропорта была восстановлена в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что у самолета президента Украины Владимира Зеленского при подготовке к вылету из Харькова отказал двигатель. По данным местных СМИ, поломка произошла по техническим причинам. В связи с этим вылет Зеленского в Николаев перенесли на три часа, пока за президентом не прибыл резервный борт.

До этого в октябре у самолета Boeing 767 премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказали тормоза во время испытательного полета в аэропорту Бен-Гуриона. В результате инцидента самолет задымился, возгорание тушили пожарные.