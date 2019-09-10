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В аеропорту "Бориспіль" сталася масштабна пожежа

Новини » Надзвичайні події    10.09.2019 - 18:51
В аеропорту "Бориспіль" сталася масштабна пожежа
Фото: пожежа в Борисполі (РБК-Україна)

Причина пожежі поки що не відома

В аеропорту "Бориспіль" спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що дуже сильно горить в аеропорту Бориспіль за терміналом В.

Прес-служба аеропорту про пожежу поки не повідомляла.

За неофіційною версією горять склади.


Фото: пожежа у Борисполі (РБК-Україна)
Нагадаємо, у Прилуках увечері 9 вересня виникла пожежа на звалищі. До гасіння було залучено 26 чоловік особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки з 12-ї, 13-ї Державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Прилуки. Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Крім того, 5 вересня в селі Демидів Київської області загорілося звалище зі сміттям. Горіло сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га в окремих районах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області сталася пожежа на газовій свердловині. Пожежа сталася на одній з свердловин при спробі несанкціонованої врізки. Як повідомляється, близько години ночі надзвичайники отримали інформацію про пожежу на газовій свердловині №121 поблизу села Анастасіївка в Роменському районі. Попередньо, пожежа виникла під час спроби несанкціонованої врізки у свердловину.

У Прилуках горить сміттєзвалище У Київській області горить стихійне сміттєзвалище
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