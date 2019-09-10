В аеропорту "Бориспіль" сталася масштабна пожежа

Причина пожежі поки що не відома
В аеропорту "Бориспіль" спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна.
Зазначається, що дуже сильно горить в аеропорту Бориспіль за терміналом В.
Прес-служба аеропорту про пожежу поки не повідомляла.
За неофіційною версією горять склади.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області сталася пожежа на газовій свердловині. Пожежа сталася на одній з свердловин при спробі несанкціонованої врізки. Як повідомляється, близько години ночі надзвичайники отримали інформацію про пожежу на газовій свердловині №121 поблизу села Анастасіївка в Роменському районі. Попередньо, пожежа виникла під час спроби несанкціонованої врізки у свердловину.