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В Сумской области произошел пожар на газовой скважине

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 09:29
В Сумской области произошел пожар на газовой скважине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пожар был ликвидирован в 07:00

В Сумской области ночью 7 сентября на одной из газовых скважин "Охтирканафатогаз" произошел пожар из-за попытки несанкционированной врезки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около часа ночи чрезвычайники получили информацию о возгорании на газовой скважине №121 вблизи села Анастасиевка в Роменском районе. Предварительно, пожар возник во время попытки несанкционированной врезки в скважину.

Отмечается, что в 07:00 факельное горение на газовой скважине было ликвидировано. В результате пожара была уничтожена одна единица техники. Информация о жертвах и пострадавших в результате инцидента устанавливается.

"Всего привлечено 70 человек и 24 ед. техники, из них от ГСЧС 53 чел. л/с и 14 ед. техники. На месте события работает мобильная оперативная группа ГСЧС Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области произошел пожар на свалке вблизи села Демидов. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га в отдельных районах.

РБК-Украина писало, что в Черкасской области в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошел пожар, в результате чего погиб ребенок. По предварительным данным, возгорание произошло вследствие короткого замыкания.

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